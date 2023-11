تعاون الهلال الأحمر والبحرين لشراء مواد إغاثية لغزة بـ50 مليون جنيه

وقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن الجانب البحريني الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية. خمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيينويهدف بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية إلى التعاون من أجل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في المحنة الإنسانية التي يمرون بها، حيث تقدم المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية دعمًا ماديًا يقدر بخمسين مليون جنيه لشراء مواد إغاثية وطبية للأشقاء الفلسطينيين لشحنها لقطاع غزة، على أن تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالمساعدة في شراء وتوريد المواد الإغاثية ومواد المساعدات المطلوبة من...

وتشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن المواد الإغاثية من خيام وبطاطين ودفايات وغيرها من المواد التي يحتاجها أبناء الشعب الفلسطيني. ومن جانبها، أثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقة المتميزة التي تجمع بين الشعبين المصري والبحريني، وعلاقات الأخوة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيدة كذلك بالدعم المقدم من جانب المؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عبر جمعية الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أننا جميعا نشجب وندين استهداف المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضافت القباج أن المصريين يفخرون بما تقوم به القيادة المصرية من جهود دؤوبة لحل الأزمة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، موضحة أن الهلال الأحمر المصري يقدم دعما نفسيا واجتماعيا للأشقاء الفلسطينيين، ولديه فريق في العريش على تواصل دائم مع شقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني ويقدم له كل الدعم والمساندة، مشيرة إلى أن الأمل يحدونا جميعًا في إنهاء الصراع في أقرب وقت، كما أننا نقف جميعا على قلب رجل واحد في مساندة الشعب الفلسطيني من أجل الإنسانية.

