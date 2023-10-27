تعاون علمي كبير بين جمعية جراحة العظام وطب أزهر أسيوط

طب بنين الأزهر بأسيوط، وعبر خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام عن سعادته بهذا التعاون العلمي الكبير مع أعرق الجامعات وهي جامعة الأزهر، تلك الجامعة المتميزة، والتي تضم بين جنباتها القامات العلمية الكبيرة في جميع المجالات العلمية العربية والشرعية والتطبيقية، لافتا إلى أن جامعة الأزهر تعد من المنارات العلمية على مستوى العالم؛ لما تملكه من خبرات علمية كبيرة في جميع المجالات العلمية.

وثمن الموافي النشاط العلمي الكبير الذي يقوم عليه قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط من مؤتمرات دولية قيمة تهدف إلى التعليم الطبي المستمر، وتبادل الخبرات، وثقل المهارات لدى شباب الأطباء في إطار الحرص على التعليم الطبي المستمر.

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بأزهر أسيوط غداالمؤتمر يشارك به عديد من أساتذة جراحة العظام بأوروبا وأمريكا وإيطاليا وليبيا وفلسطين والمغرب، و تستمر فعالياته على مدار أربعة أيام. اقرأ أكثر ⮕

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