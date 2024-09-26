تعادل آينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن بثلاثية لكل فريق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعثر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش ، بالتعادل 3-3 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي .

6 أهداف في مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث افتتح هوجو إيكيتيكي التهديف لصالح رفاق مرموش في الدقيقة 38، ثم نجح بافيل شولك في تعديل النتيجة بهدف للفريق التشيكي في الدقيقة 41.

آينتراخت فرانكفورت فيكتوريا بلزن عمر مرموش الدوري الأوروبي

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