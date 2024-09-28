تعادل بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني

إيجابيًا بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقةجاء هدفا الشوط الأول عن طريق كل من روبرت أندريش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لصالح باير ليفركوزن ، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عن طريق أليسكندر بافلوفيتش بالدقيقة 39.
كما أن بايرن ميونخ لم يستطع الفوز على ليفركوزن خلال آخر 3 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًأ كاملا. وحقق بايرن ميونخ مؤخرا فوزا كبيرا أمام نظيره فيردر بريمن بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.
ويعول البافاري كثيرا على خبرات هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، متصدر قائمة هدافي الموسم الحالي للبوندسليجا بجانب أنه أصبح اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلا في البوندسليجا برصيد 41 هدفا متخطيا إنجاز جادون سانشو النجم السابق لفريق بوروسيا دورتموند.على الجانب الآخر يأمل ليفركوزن السير بخطى ثابتة أيضا فى الموسم الحالى، رغم أن مسيرته الخالية من الهزائم في البوندسليجا وامتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزج 3-2.
بايرن ميونخ باير ليفركوزن الدوري الألماني أليسكندر بافلوفيتش روبرت أندريش
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