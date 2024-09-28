تعادل بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني

إيجابيًا بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقةجاء هدفا الشوط الأول عن طريق كل من روبرت أندريش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لصالح باير ليفركوزن ، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عن طريق أليسكندر بافلوفيتش بالدقيقة 39.

كما أن بايرن ميونخ لم يستطع الفوز على ليفركوزن خلال آخر 3 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًأ كاملا. وحقق بايرن ميونخ مؤخرا فوزا كبيرا أمام نظيره فيردر بريمن بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويعول البافاري كثيرا على خبرات هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، متصدر قائمة هدافي الموسم الحالي للبوندسليجا بجانب أنه أصبح اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلا في البوندسليجا برصيد 41 هدفا متخطيا إنجاز جادون سانشو النجم السابق لفريق بوروسيا دورتموند.على الجانب الآخر يأمل ليفركوزن السير بخطى ثابتة أيضا فى الموسم الحالى، رغم أن مسيرته الخالية من الهزائم في البوندسليجا وامتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزج 3-2.

بايرن ميونخ باير ليفركوزن الدوري الألماني أليسكندر بافلوفيتش روبرت أندريش

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

بايرن ميونخ يُعلن التشكيل الأساسي لمواجهة باير ليفركوزنأعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة باير ليفركوزن في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونخأعلن المدرب الإسباني تشابي ألونسو، التشكيل الأساسي لفريق باير ليفركوزن الذي سيخوض مباراة ضد بايرن ميونخ في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

باير ليفركوزن يبحث عن استعادة توازنه أمام هوفنهايم بالدوري الألمانييلتقى فريق باير ليفركوزن حامل لقب البوندزليجا، مع مضيفه هوفنهايم، فى الرابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بايرن ميونخ يتفوق على فرايبورج بهدف هارى كين فى الشوط الأولنجح فريق بايرن ميونخ الألمانى، فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على نظيره فرايبورج 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2024-2025.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بايرن ميونخ فى مواجهة سهلة ضد هولشتاين كيل الليلة لمواصلة الانتصاراتيحل فريق بايرن ميونخ، ضيف ثقيلا على نظيره هولشتاين كيل، في المباراة المقررة فى السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

باير ليفركوزن يواجه لايبزيج فى قمة الجولة الثانية بالبوندزليجايواجه فريق باير ليفركوزن نظيره لايبزيج السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب 'باي أرينا'، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني الموسم الجاري 2024-2025.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »