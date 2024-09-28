تعادل بايرن ميونخ وباير ليفركوزن 1-1 في الجولة الخامسة من الدوري الألماني

بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة جاء هدفا المباراة عن طريق كل من روبرت أندريش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لصالح باير ليفركوزن ، قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل عن طريق أليسكندر بافلوفيتش بالدقيقة 39.وشهدت المباراة خروج النجم الإنجليزي هاري كين مصابًا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليدخل مكانه توماس مولر، حيث عانى هداف الدوري الألماني من اصابة على مستوى الكاحل بالقدم اليسرى.

وفشل بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مواصلة الانتصارات والابتعاد بالصدارة على حساب ليفركوزن، الذي يعيش أزهى عصوره في تجربته مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو لاعب البافاري السابق.ولم يستطع بايرن ميونخ الفوز على ليفركوزن خلال آخر 4 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًأ كاملا.

وينتظر كومباني العديد من المواجهات الصعبة، عقب مباراة ليفركوزن، إذ يحل الأربعاء ضيفاً على أستون فيلا الإنجليزي في دوري الأبطال، ثم يلعب في الدوري الألماني أمام إينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت، قبل أن يسافر إلى كاتالونيا لمواجهة برشلونة الإسباني في المسابقة القارية. وحصد ليفركوزن مع تشابي ألونسو لقب الدوري الألماني الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، محققا رقما قياسيًّا غير مسبوق، حيث خاض مشواره نحو منصة التتويج دون أن يتلقى أي هزيمة، ثم فاز بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر.

وينتظر ليفركوزن مواجهة صعبة أخرى على ملعبه، يوم الثلاثاء ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الذي بدأه بفوز كبير خارج الديار على فينورد الهولندي 4-0.الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف

الدوري الألماني بايرن ميونخ باير ليفركوزن هاري كين أليسكندر بافلوفيتش

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