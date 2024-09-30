تعادل سلبي بين ريال مدريد واتلتيكو في ديربي مدريد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهى الشوط الأول بين فريق ريال مدريد الذى يحب ضيفا على نظيره اتلتيكو مدريد، بال تعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة المقامة بينها الآن بـ"ديربى مدريد"، وذلك بعد قليل على ملعب"سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح اى فريق فى فرض أسلوب لعبة على الاخر، كما فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى اخاف.حراسة المرمى: تيبو كورتوا.وسط الميدان: لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي- جود بيلينجهام.بينما دخل دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:خط الوسط: كونور جالاجير- رودريجو دي بول- ماركوس يورينتي.

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