تطوير وصيانة آبار المياه بالمنطقة الصناعية بالشرقية لجذب المستثمرين

من تطوير وصيانة آبار المياه الخاصة بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس لتوفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين ولضخ المزيد من الاستثمارات وزياده الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس علي النهوض بالاقتصاد المصري ولسد احتياجات المنطقة من المياه.والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أنه تم التنسيق مع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية لتطوير منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية وذلك لزيادة إنتاجية مياه الشرب وسد احتياجات المنطقة من المياه.

وأشار إلى أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل على حلها لخلق بيئة استثمارية متطورة وفى مقدمتها منظومة آبار المياه الخاصة، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الإشتراكات لتوصيل الخدمة إلى أصحاب المصانع والمستثمرين سيتم تنفيذها بمعرفة الشركة خلال مدد زمنية محددة وذلك لإتاحة خدمه توصيل مياه الشرب للمصانع بالمنطقة . headtopics.com

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