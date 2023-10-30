تطوير ميناء العريش.. مشروع عملاق لخدمة سيناء على شاطئ البحر المتوسط 'صور'

وهو المشروع العملاق الذى يجرى على شاطئ البحر المتوسط بهدف ان يصبح الميناء محطة رئيسية على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن عملية التطوير تتضمن أعمال تكريك وتعميق حوض الميناء من عمق 7 مترًا إلى 12 مترًا، وتوسيع الممر الملاحى لدخول وخروج السفن من 9 مترًا إلى 13 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء جدران الحماية الجديدة للميناء بطول 8000 متر.

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