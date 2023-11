تطوير ميدان المحمدى حويدق في الغردقة بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن التصميم يقوم على توفير المياه من خلال استخدام الرى بالتنقيط فى المساحات الخضراء للحد من الاستهلاك، واستخدام أنواع النباتات والأشجار المحلية والموفرة للمياه مثل الصبار والجهنمية وأشجار الزيتون والتى تتحمل الحرارة، واستبدال النجيلة بالشجيرات لما تستهلكه النجيلة من مياه، مع فلترة وتدوير مياه النافورة لإعادة الاستخدام بدون استهلاك مياه إضافية.

وذكر أن تصميم تطوير الميدان يراعى توفير الطاقة باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل الميدان، وأيضا يعد التصميم صديق للبيئة، حيث يتم استخدام أرضيات مستدامة محلية فقط ولا تتأثر بالعوامل الجوية مثل البازلت والحجر والجرانيت المصرى، واستخدام تشكيلات معمارية مثل البرجولات، وتوفير أماكن مظللة للتقليل من حدة الشمس.

وقال اللواء عمرو حنفى إن التطوير لميدان المحمدى حويدق يشتمل على توفير مسطحات مائية ممتدة بطول الممشى، مع توفير أماكن مشى وجرى بطول الميدان، وتوفير أماكن جلوس مختلفة للأفراد والمجموعات بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالحدائق والنوافير، كما سيتم توفير منحدرات لسهولة وصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مظلات للحد من أشعة الشمس نهارا وللإنارة ليلا.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: بـ 120 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارة يابانية في مصرتعتبر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 مناسبة للأغراض اليومية البسيطة والاستخدام داخل المدن مثل الذهاب للعمل وغيرها من المهام اليومية، كما تأتي بمحرك اقتصادي وموفر في استهلاك البنزين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تواريخ مرتبطة بقضية قتل 'سفاح الجيزة' لصديقه.. تعرف عليهاتصدر محكمة النقض في يناير المقبل كلمة النهاية، دعوي محاكمة سفاح الجيزة، في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، ومرت الدعوي بمجموعة من التواريخ الهامة منها...

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مدبولي يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرةمدبولي يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: الصحة العالمية تدعو إلى وصول المساعدات الطبية والوقود الكاملة إلى غزة بشكل فوريقالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون حاجة ملحة للخدمات الصحية الأساسية، نظرًا لنقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الأخرى مثل الوقود والمياه والغذاء.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعةكشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين الأسبق، عن تأثير الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على أسعار الغذاء في مصر...للمزيد

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الصحة الفلسطينية: خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمةأعلنت الصحة الفلسطينية، خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕