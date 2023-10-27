تطوير محور 'صبرى مبدى' بالإسماعيلية وبدء العمل التجريبى لشبكة فلتر ك 2 خلال أسبوع

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:00 مقال المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل ب، إنه إستكمالا لتطوير المحاور الرئيسية لمدينة الاسماعيلية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير عواصم المحافظات والإهتمام بالمحاور المرورية، صدق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير محور صبرى مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أهمية مشروع تطوير محور صبري مبدي، لانه يعود بالنفع الكبير وتحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق، وبما يليق بإعتبار المحور رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.وأضاف أن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بإستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.

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