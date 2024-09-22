تطوير الشبكة الكهربائية المصرية بأحجام طاقة متجددة

للشبكة القومية للكهرباء خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية ، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال و تقليل الاعتماد على الوقود.للطاقة الشمسية بكوم امبو في أسوان بقدرة 560 ميجا وات لمرحلة التشغيل التجارى فى 27 سبتمبر الجاري ، بعد انتهاء تجارب التشغيل وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرا منذ بدء التنفيذ.

الجدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم امبو في أسوان هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى مليار 200 مليون دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا واط، بواقع 500 ميجا واط لمزرعة آمونت للرياح، و 560 ميجا واط لمحطة أبيدوس.

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