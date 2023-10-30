تطورات حالة والدة نادين الراسي بعد إصابتها بـ'جلطة دماغية'

كتبت- بهيرة فودة: كشفت مصادر مقربة من الفنانة نادين الراسي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بجلطة دماغية خلال الأيام الماضية. وأعلن برنامج "ET" بالعربي الخبر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وجاء فيه: " مصادر مقربة من نادين الراسي، أكدت أن صحة والدتها تحسنت حالياً، والعارض الصحي الذي تعرضت له قبل أسبوع من اليوم 29 أكتوبر، هو عبارة عن جلطة دماغية قوية".

يذكر أن نادين الراسي فقدت شقيقها المطرب جورج الراسي يوم 27 أغسطس 2022، إثر تعرضه لحادث سير مروع عقب إحياءه حفل غنائي في سوريا. مصادر مقربة من نادين الراسي، أكدت لـ ET بالعربي أن صحة والدتها تحسنت حالياً، والعارض الصحي الذي تعرضت له قبل أسبوع من اليوم 29 أكتوبر، هو عبارة عن "جلطة دماغية قوية".. التفاصيل 👇https://t.co/Q12TmMCi1k — ET بالعربي (@ETbilArabi) October 29, 2023

صورة لـ نادين الراسي برفقه شقيقتها تثير حيرة السوشيال ميديا |شاهدنشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي صورة لها برفقة شقيقتها الصغري راشيل ، وظهر التشابه الكبير بينهما ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري. اقرأ أكثر ⮕

أحدث ظهور لـ نادين نجيم برفقة أولادهاأحدث ظهور لـ نادين نجيم برفقة أولادها اقرأ أكثر ⮕

نادين نجيم تكشف عن أصدقائها الحقيقيين .. صورنشرت الفنانة نادين نجيم عدة صور بصحبة أبنائها جيوفاني وهافين التى وصفتهما بأصدقائها الحقيقين . اقرأ أكثر ⮕

رئيس وزراء أسكتلندا: أسرة زوجتي مهددون فى قطاع غزة وأدعو لوقف العنف.. فيديوتطور جديد أعلنه حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا حول والدة زوجته وزوجها المحاصرين فى غزة بعد العدوان على القطاع، وقال رئيس وزراء اسكتلندا إن عائلته فى غزة على قيد الحياة.. اقرأ أكثر ⮕

سلس البول بعد الولادة.. الأسباب والعلاج والوقايةسلس البول بعد الولادة هو حالة شائعة تحدث لدى بعض النساء، يحدث سلس البول بعد الولادة بسبب ضعف عضلات الحوض والأنسجة المحيطة..... اقرأ أكثر ⮕

إعلامي: الإطاحة بـ أوسوريو من تدريب الزمالك في حالة واحدةأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج +90 ، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لن يفكر في رحيل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني اقرأ أكثر ⮕