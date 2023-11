تطورات الأوضاع على معبر رفح البري.. حالات في غاية الصعوبة

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: أحد المصابين الفلسطينيين المنقولين إلى مصر: لو كل أم تيجي تشوف غزة والله لتبكي دمقال عوض محمد، أحد المصابين الفلسطينيين المنقولين عبر معبر رفح البري، إن الأوضاع في غزة كارثية.

ELBALADOFFICIAL: وصول الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح لتلقي العلاج فى مصروصلت الدفعة الأولي من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم إلى معبر رفح البري لتلقي العلاج.

YOUM7: رئيس الوزراء يصل معبر رفح لبدء المؤتمر الصحفىوصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى معبر رفح البرى، لبدء المؤتمر الصحفى.

AKHBARELYOM: «الحوار الوطني» يثمن التجهيزات المكثفة أمام معبر رفحمعبر رفح البري

جريدة الفجر: بدء المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من معبر رفحبدء المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من معبر رفح.. وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى معبر رفح البرى، لبدء المؤتمر الصحفي.

جريدة الفجر: متحدث الصحة يكشف أعداد المصابين القادمين من غزة حتى الآن (فيديو)كشف الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، تطورات وصول مصابي قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري لنقلهم إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد.

