تطورات متنوعة في الأخبار

كما ارتفعت أسعار كليوباترا بلاك ليبول إلى مستوى 27 جنيها للمستهلك.آبل توقف تحديثات أنظمة تشغيل أجهزتها في 2024 مؤقتاموعد معاشات شهر ديسمبر 2023.. حقيقة صرف زيادة جديدةتطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.. نزيف في المخالأطفال محتاجيني.. طبيب مولدوفي يودع عائلته عند معبر رفح ويعود لغزة لعلاج المصابين

:

YOUM7: الاحتلال يفعل خطة تهجير الفلسطينيين ويفصل شمال غزة عن جنوبها.. فيديوقدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تطورات الأوضاع فى غزة بعد تصاعد هجمات العدوان الإسرائيلي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: أخبار 24 ساعة.. التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزونيقدم 'اليوم السابع' سلسلة من ال أخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم ال أخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: وزير الخارجية الأردني يبحث مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في غزةبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: الهلال الأحمر بحوارة: الوضع في غزة مأساوي والمستشفيات تتعطل عن العملكشف علي ضميدي منسق الهلال الأحمر في حوارة بنابلس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

MOBTADA: بلينكن يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة لبحث تطورات غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يلتقي نظيره التركي في أنقرة لبحث تطورات غزة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: تطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم ٧ نوفمبر في البنوكتطورات سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم ٧ نوفمبر في البنوك سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »