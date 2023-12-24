تطبيق الحضارات القديمة: اكتشافات جديدة في علم النجوم والفلك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الحضارات القديمة بالرغم من مرور آلاف السنين عليها إلا أنها كانت متقدمة بشكل ما وتوصلت للكثير من الأسرار في شتى المجالات بخاصة علم النجوم والفلك، فبعض الشعوب والحضارات القديمة كانت مهتمة بالابراج وعلم النجوم والفلك وتركت بعض الأدلة والآثار التي تدل على أن هذه الحضارات على معرفة بالكون وكانت ترصد حركة النجوم والكواكب





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