تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة في الإسماعيلية

، والتي تعمل على جمع ال مخلفات والقمامة من المنازل والمحلات مباشرة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بمنطقة المحطة القديمة بحي أول مدينة الإسماعيلية .

حيث تم التواصل بين الوحدة المحلية لحى أول مدينة الإسماعيلية ومواطني منطقة الجامعة القديمة، لاستكمال تنفيذ المنظومة بالمنطقة، وتم الاتفاق على استخدام صناديق القمامة، بحيث يقوم سكان كل عقار بوضع صندوق خاص أسفل العقار، وكل سكان العقار يقومون بإلقاء القمامة فيه، على أن تمر سيارات الحي يومياً في نفس الميعاد "الساعة السادسة مساء"، لتجميع هذه القمامة من الصناديق مباشرة.

الإسماعيلية جامعة منظومة جمع القمامة مخلفات

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