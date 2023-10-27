تضامنًا مع غزة.. شاب مصري يرسم علم فلسطين علي وجوه الأطفال بحي شبرا| صور

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روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: إزالة 'جريتا ثونبرج' من المناهج المدرسية بسبب تضامنها مع غزةجريتا ثونبرج، المناهج المدرسية، إسرائيل، غزة، التضامن مع غزة، فلسطين، التضامن مع فلسطين، الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ، الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرغ، الناشطة البيئية السويدية، المناهج المدرسية الإسرائيلية، اقرأ أكثر ⮕

نسرين طافش تدعم فلسطين من داخل كواليس فيلم «السيستم»حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على دعم فلسطين، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

حقيقة فيديو متداول لممثل أمريكي يضع علم فلسطين على سيارتهحقيقة فيديو متداول لممثل أمريكي يضع علم فلسطين على سيارته اقرأ أكثر ⮕

2913 طفلا.. ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة2913 طفلا ننشر أسماء وتقرير شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕