تضامناً مع غزة.. 4 دول تسحب سفراءها وشركات صينية تعاقب دولة الاحتلال

بدأت حملة الضغوط السياسية على حكومة الاحتلال في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن، عندما قال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يجب النظر إليه على أنه يقتصر على عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، وإنما نتيجة سنوات طويلة من الاحتلال والضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلنت بوليفيا عن قطع علاقتها مع إسرائيل، للمرة الثانية بعدما اتخذت إجراءً مماثلاً في عام 2009، بسبب العدوان على غزة. جاءت الخطوة من قبل بوليفيا بعد إعلان كولومبيا سحب سفيرها من كولومبيا، وبعدها بأيام قليلة، أعلنت دولة شيلي سحب سفيرها من إسرائيل، لتصبح ثالث دولة من أمريكا الجنوبية تقطع علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: انفجارات في شمال غزة واعلان إسرائيل عن ضربها 300 هدف لحماسغزة، شمال غزة، إسرائيل، حماس، ضرب حماس، غزة وإسرائيل، جيش الأحتلال، جيش الأحتلال الإسرائيلي، الحرب علي غزة، غزة تحت القصف،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: كتائب القسام: نخوض اشتباكا الآن مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزةقالت كتائب القسام، إن مقاتليها يخوضون الآن اشتباكاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الوضع صعب'.. الاحتلال يدرس تغيير خطة اقتحام غزة مع ارتفاع عدد قتلاه من الجنودالوضع صعب الاحتلال يدرس تغيير خطة اقتحام غزة مع ارتفاع عدد قتلاه من الجنود | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الوضع صعب'.. الاحتلال يدرس تغيير خطة اقتحام غزة مع ارتفاع عدد قتلاه من الجنودالوضع صعب الاحتلال يدرس تغيير خطة اقتحام غزة مع ارتفاع عدد قتلاه من الجنود | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة مخيم جباليا قي غزةأدانت دول عربية ومؤسسات عدة استهداف مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي تسبب في ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، في أحدث مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕