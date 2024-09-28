تضامن روسي مع لبنان في أعقاب التصعيد العسكري مع إسرائيل

العالم هذا الصباح.. لافروف يعرب عن تضامن روسيا مع الشعب ال لبنان ى.. إعلام عبرى عن مسئول إسرائيل ى: محاولة استهداف نصر الله قد تؤدى لحرب إقليمية..

وقالت وسائل إعلام لبنانية مساء الجمعة إن شخصا على الأقل قتل وأصيب نحو 50 آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف قيادة حزب الله.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها أنه سواء نجحت عملية اغتيال نصر الله أم لا، فإنها فهي رسالة قوية من إسرائيل للحزب. وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قطع زيارته لنيويورك وسيعود لإسرائيل.

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الحاجة إلى العمل لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 21 يوما على الأقل. وأكد أوستن قائلا: "سأتحدث مع الوزير غالانت مرة أخرى قريبا وأتطلع إلى الحصول على تحديث منه عندما نجري هذه المحادثة". وفي وقت سابق، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت باستخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات، ألقتها مقاتلات "إف-35" الشبحية.

روسيا لبنان إسرائيل تصعيد عسكري حزب الله

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