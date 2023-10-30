تصنيف شنغهاي.. جامعة القاهرة الأولى مصريًا ورقم 100 عالميًا في الرياضيات

كتب- عمر كامل:أعلن تصنيف شنغهاي الصيني نتائج ترتيب ومراتب الجامعات المصرية للتخصصات العلمية خلال العام الحالي 2023. وفي مجال العلوم الطبيعية على مستوى العالم، حققت الجامعات المصرية تميزًا في 4 تخصصات فرعية من إجمالي 8 تخصصات كالتالي: 1.

في مجال الرياضيات ظهرت 9 جامعات مصرية في هذا التخصص، حيث تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية محتلة المركز (101- 150) عالميًا، يليها جامعة المنصورة في المركز (151-200) عالميًا، تلتها جامعة الأزهر بالمرتبة (201-300) عالميًا، ثم جامعات (أسيوط، بنها، الزقازيق) بالمرتبة (301-400)، ثم جامعات (عين شمس، المنوفية، سوهاج بالمرتبة (401- 500) عالميًا. 2. في مجال الفيزياء انفردت الجامعة البريطانية بالقاهرة بالظهور بالمرتبة (401-500) 3. في مجال الكيمياء جاءت جامعتا القاهرة والأزهر بالمرتبة (401-500) عالميًا.

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات 2023حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. اقرأ أكثر ⮕

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العامحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023 اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية اقرأ أكثر ⮕

تصنيف شنغهاي لعام 2023.. جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة عالميةاظهر تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية جامعة المنصورة ضمن افضل 500 جامعه عالميه في عدد 16 تخصص اكاديمي طبقا لتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2023 Global Ranking of Academic Subjects 2023 . اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف فى 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات. اقرأ أكثر ⮕