تصنيف شنغهاي 2023.. إدراج 28 جامعة للتخصصات العلمية و24 في العلوم الصيدلانية

كتب- عمر كامل:أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم.وشهد التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.

وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر...

وزارة التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلميةأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف.. اقرأ أكثر ⮕

تصنيف شنغهاي لعام 2023.. جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة عالميةاظهر تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية جامعة المنصورة ضمن افضل 500 جامعه عالميه في عدد 16 تخصص اكاديمي طبقا لتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2023 Global Ranking of Academic Subjects 2023 . اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ان تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023 اقرأ أكثر ⮕

جامعة بنها تصنف فى 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات. اقرأ أكثر ⮕

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات 2023حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. اقرأ أكثر ⮕