تصنيف شنغهاي 2023: الزقازيق 33 عالميًا وكفر الشيخ 39 في العلوم الزراعية

كتب- عمر كامل:أعلن تصنيف شنغهاي الصيني ترتيب الجامعات المصرية محليًا وعالميًا من حيث التخصصات العلمية، وفي مجال العلوم الحياتية تميزت الجامعات المصرية في 4 تخصصات من إجمالي 4 تخصصات فرعية بهذا المجال، بحسب نسخة تقرير شنغهاي الذي حصل عليه موقع "مصراوي".

وأدرجت 14 جامعة مصرية في مجال العلوم الزراعية وتصدرت جامعة الزقازيق المرتبة 33 عالميًّا، تلتها كفر الشيخ في المرتبة 39 وجامعة الإسكندرية في المرتبة 45 عالميًا، كما جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 51-75 عالميًّا وجامعة المنصورة 76-100 عالميًا وجامعة عين شمس ودمنهور وقناة السويس في المرتبة 101-150، وسجلت بنها والفيوم وطنطا، كما سجلت الأزهر وأسيوط وبني سويف المرتبة 151-200 عالميًّا.

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