تصل لحد الضباب|تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية.. فيديو

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية كثيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية ، المؤدية من و إلى القاهرة الكبرى. وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية ،يؤدي إلى حد الضباب أحياناً، مشيرة إلى أن يجب الحذر من الشبورة المائية، في ساعات الليل المتأخر، و ساعات النهار الباكر.
و قدمت منار غانم نصائح للمسافرين ، أنه يجي على قائدي المركبات و المسافرين على الطرق، الحذر من الشبورة المائية، معلقة:" يجب أن تكون القيادة بهدوء تام ، و يجب تشغيل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات" واستكملت:"هناك اعتدال كامل في سرعات الرياح بمعظم محافظات الجمهورية و لا يوجد نشاط للرياح قد يؤثر على أعمال أنشطة يومية ، وهذا له تأثير كبير على حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط، و البحر الأحمر، معتدلين حيت أن ارتفاع الأمواج بهم لا يتجاوز 2 متر، و مؤهلين لكافة أعمال الصيد و الملاحة البحرية، و أعمال التنزه"
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