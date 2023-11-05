تصريحات تعكس سلوكًا تاريخيًا عنصريًا للاحتلال الإسرائيلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وأضاف فتوح - في تصريحات له، اليوم /الأحد/ نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه التصريحات لم تأتِ من فراغ، وإنما هي تعبير عن عقل هذا المحتل القائم على الإبادة والمجازر بحق الإنسانية، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها قادة الاحتلال لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، مشيرا إلى أنها تعكس سلوك وسياسة تاريخية تنظر إلى الفلسطينيين نظرة عنصرية، وتنزع صفة الإنسانية عنهم.

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SHOROUK_NEWS: الدفاع المدني الفلسطيني: عشرات الشهداء في الشوارع منذ أيام لا نستطيع انتشالهمجرائم متزايدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة آخرها قصف 3 مستشفيات.

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MASRAWY: حماس: تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيلحماس تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيل | مصراوى

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MASRAWY: حماس: تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيلحماس تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيل | مصراوى

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MASRAWY: حماس: تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيلحماس تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس الإرهاب غير المسبوق الذي تمارسه إسرائيل | مصراوى

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ELBALADOFFİCİAL: بسبب العمالة.. كيف تضر مقاطعة الشركات والعلامات التجارية الكبرى بمصالح المصريين؟تباينت ردود الأفعال بين الكثيرين حول تأثير دعوات مقاطعة الشركات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، والتي انتشرت بداية من السابع من أكتوبر 2023.

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YOUM7: أكرم القصاص يكتب: مصر وفلسطين وأمريكا ووحدة الفلسطينيينعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وبالرغم من عنف العدوان، فإن الحديث عن الدولة الفسطينية قد عاد حتى داخل الدول الداعمة للاحتلال، وبالطبع فإن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى

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