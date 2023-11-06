تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن الضربة النووية على غزة غير مقبولة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن الضربة النووية المحتملة على غزة غير مقبولة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة"القاهرة الإخبارية". وأكدت الخارجية الأمريكية:"ليس بإمكاننا تحديد مدة الهدنة الإنسانية في الوقت الحالي". وتابعت الوزارة الأمريكية:"تحدثنا مع إسرائيل عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدة أنه على إسرائيل أن تميز بين المدنيين وحماس في عملياتها العسكرية.

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ELWATANNEWS: الخارجية الأمريكية: التصريح الإسرائيلي بشأن الضربة النووية على غزة غير مقبولأفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن الضربة النووية المحتملة على غزة غير مق

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جريدة الفجر: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخرنتنياهو، القنبلة النووية، القنبلة الذرية، وزير التراث عميحاي إلياهو، وزير التراث، عميحاي إلياهو، قصف غزة، قصف غزة نوويا ، تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي،

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YOUM7: القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخرقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو بشأن قصف غزة نوويا منفصلة عن الواقع، مشددا على ضرورة وقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر

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MOBTADA: الحرية المصري: الصمت الدولي بمثابة كارت استمرار لإسرائيل في ارتكاب جرائمهاأدان الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، التي أدلى بها بشأن تهديد سلطات الاحتلال باستخدام القنبلة النووية، لضرب قطاع غزة.

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ALBAWABANEWS: البرلمان العربي: تصريحات المتطرف إلياهو تؤكد الطبيعة الإجرامية لسلطة الإحتلالأدان البرلمان العربي تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

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SHOROUK_NEWS: قنبلة نووية على غزة.. البرلمان العربي يطالب وكالة الطاقة الذرية بتسجيل تصريحات الوزير الإسرائيليأدان البرلمان العربي، تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

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