تصريح صادم من الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قطع الاتصالات مع طواقمها الطبية

وأضاف"جبريل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة،"نخشى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه لا يوجد اتصالات حيث انقطعت بشكل كامل، متابعًا"ناشدنا العالم لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث أن المواطنين لا يمكنهم التواصل بنا".وتابع"لا نستطيع الوصول للطواقم في قطاع غزة، ولا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، أو اي اتصالات مع المواطنين".

ولفت المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن شركات الاتصال في قطاع غزة أعلنت توقف الخدمات بشكل كامل، مؤكدًا أن غزة تذبح بشكل كامل.وفي ذات السياق علق الإعلامي خالد أبو بكر قائلًا"أي عار في الدنيا يحدث، تصريحات البيت الأبيض من اجتياح غزة، قتل مع سبق الإصرار". headtopics.com

وتابع"ياكفرة.. إنهم يقولون بأنه لا تعليق على العمليات الإسرائيلية.. كل العار على الأمريكان، تجردوا من الإنسانية وتركوا الأمر لدبابات وصورايخ المحتل الإسرائيلي".وأوضح أن هناك تدخل بري وبحري وجوي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن ما يحدث في غزة الآن عار على العالم أجمع، حيث تقصف الأراضي الفلسطينية بعنف شديد، حيث أنهك الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أيام سابقة.

وأكد على ضرورة تدخل فوري من المجتمع الدولي ولا بد من تدخل عاجل للدول الكبرى لوقف العدوان على قطاع غزة، فالاتصالات انقطعت تماما عن قطاع غزة، والأمم المتحدة حذرت من تعرض غزة لكارثة إنسانية، والبؤس في غزة يزداد كل دقيقة.هل التدخل العسكري العربي الرد على الاجتياح البري لغزة؟ خبير إستراتيجي يُجيبعاجل| وسائل إعلام فلسطينية: طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائــيليةبث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. headtopics.com

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