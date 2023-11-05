تصريحات مصرية حول الوضع السياسي

وأضاف في تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع، أن مصر دورها كبير والسياسية المصرية تتميز أنها سياسة عملية لا تجعجع ولا تطلق شعارات وإنما تتحرك لتنجز الأمور على أرض الواقع. وأكد أن القذف لن يتوقف إلا إذا توقف الخسائر الإسرائيلية عند نقطة موجعة تجعل الداخل الإسرائيلي والخارج حتى المؤيد الإسرائيلي يزيد من ضغطه على هذه العصابة

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MASRAWY: الأردن تُدين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزةالأردن ت دين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة | مصراوى

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MASRAWY: الأردن تُدين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزةالأردن ت دين تصريحات وزير إسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة | مصراوى

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