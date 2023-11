تصاعد خطير.. استشهاد وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بقطاع غزة

وأيضًا، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي"الكرامة" في شمال غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف المناطق المحيطة بمستشفى"القدس" الواقع غرب مدينة غزة. هذا الوضع يظهر تصاعد العنف والتوتر في المنطقة والتأثير الكارثي على المدنيين في غزة.

وتعرض عناصر من فرق الدفاع المدني في قطاع غزة لإصابات نتيجة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف شارع النصر في المنطقة. كما استهدفت القوات الإسرائيلية حي"تل الهوا" جنوب غرب مدينة غزة بقصف شديد العنف من الطائرات الحربية والدبابات.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال قصفت منطقة"تل الهوا" بعدد كبير من الصواريخ، وفي الوقت نفسه، أطلقت المدفعية الإسرائيلية العديد من القذائف على هذا الحي. هذا القصف العنيف أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

ومن الجدير بالذكر أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر من العام الحالي في قطاع غزة قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ إلى الآن 8805 شهداء، بينهم 3650 طفل و2252 امرأة.

