تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله: هل تؤدي الغارات اللبنانية إلى حرب شاملة؟

لوحة إعلانية تظهر أشخاصا يتفقدون الأضرار في موقع الغارة ال إسرائيل ية التي ضربت بلدة الجية الساحلية ال لبنان ية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لبنان 25 سبتمبر 2024. وعلى اللوحة كتب:" لبنان لا يريد ال حرب ". رويترزشبح ال حرب الشاملة يخيم على المنطقة مع استمرار التصعيد على جبهة لبنان

وأسقطت إسرائيل صاروخا قالت حركة حزب الله المدعومة من إيران إنها كانت تستهدف مقر وكالة الاستخبارات الموساد بالقرب من أكبر مدينة في إسرائيل، تل أبيب. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيرسل وزير خارجيته إلى لبنان هذا الأسبوع في إطار الجهود الرامية إلى منع اندلاع الحرب. وقالت إسرائيل يوم الأربعاء إن طائراتها الحربية قصفت جنوب لبنان وسهل البقاع، معقل حزب الله إلى الشمال، وأنها استدعت لواءين احتياطيين آخرين لعمليات على الحدود الشمالية لإسرائيل.

إسرائيل لبنان حزب الله حرب غارات جوية

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



akhbar / 🏆 16. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وسط تصاعد الضربات.. هل تتوغل إسرائيل برياً في لبنان؟تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

تسلسل زمني: التوترات بين إسرائيل وحزب الله في أسبوعشهد الأسبوع الماضي تصاعدًا كبيرًا في التوترات بين إسرائيل وحزب الله، فقد دفعت الهجمات المتبادلة الجانبين إلى شفا حرب شاملة لأول مرة م

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

اليونيفيل: عدوان إسرائيل على لبنان غير مسبوق ونبذل قصارى الجهد للتهدئةأعرب أندريا تيننتي المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة العنف بين إسرائيل وحزب الله.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

هل تقترب الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله؟.. أسوشيتدبرس: إعلان وزير الدفاع الإسرائيلى بدء مرحلة جديدة ونقل الفرقة 98 للحدود الشمالية ينذر بمعركة شاملة.. والبنتاجون يخشى التصعيد وخطة طارئة لإجلاء الأمريكيينمع تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وحزب الله، والهجوم المعقد غير المسبوق عبر تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية التى يحملها التابعون للجماعة اللبنانية..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بعد هجوم البيجر.. ما هي قدرة حزب الله على رد الضربة لإسرائيل؟يحاول حزب الله اللبناني منذ اندلاع الاشتباكات الحدودية مع إسرائيل عدم الانزلاق إلى حرب شاملة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الخطوط القطرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى يوم غدأعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء، أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في أعنف قصف

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »