تصاعد العنف بين إسرائيل وحزب الله: هل تؤدي الغارات اللبنانية إلى حرب شاملة؟

لوحة إعلانية تظهر أشخاصا يتفقدون الأضرار في موقع الغارة ال إسرائيل ية التي ضربت بلدة الجية الساحلية ال لبنان ية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لبنان 25 سبتمبر 2024. وعلى اللوحة كتب:" لبنان لا يريد ال حرب ". رويترزشبح ال حرب الشاملة يخيم على المنطقة مع استمرار التصعيد على جبهة لبنان
وأسقطت إسرائيل صاروخا قالت حركة حزب الله المدعومة من إيران إنها كانت تستهدف مقر وكالة الاستخبارات الموساد بالقرب من أكبر مدينة في إسرائيل، تل أبيب. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيرسل وزير خارجيته إلى لبنان هذا الأسبوع في إطار الجهود الرامية إلى منع اندلاع الحرب. وقالت إسرائيل يوم الأربعاء إن طائراتها الحربية قصفت جنوب لبنان وسهل البقاع، معقل حزب الله إلى الشمال، وأنها استدعت لواءين احتياطيين آخرين لعمليات على الحدود الشمالية لإسرائيل.
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