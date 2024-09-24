تشيلسي يهزم بارو بخماسية نظيفة في كأس كاراباو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قدم تشيلسي عرضًا هجوميًا رائعًا، مساء الثلاثاء، خلال المباراة التي فاز بها بخماسية نظيفة على ضيفه بارو على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .هاتريك نكونكو بدأ نكونكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 15 مستغلًا عرضية من مالو جوستو.

وفي الشوط الثاني، أكمل نكونكو مهاجم تشيلسي الهاتريك في الدقيقة 75 بعد خطأ من حارس مرمى بارو، ليؤكد للمدرب إنزو ماريسكا على جاهزيته الفنية والبدنية في الموسم الكروي 2024-2025. لم يتوقف تألق تشيلسي عند هذا الحد، حيث سجل جواو فيليكس الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 28، لكنه احتسب للاعب بارو باول فيرمان بالخطأ في مرماه.

وأحرز بيدرو نيتو الهدف الرابع لفريق تشيلسي بعد تمريرة من ميخايلو مودريك، ليوقع البرتغالي على أول أهدافه مع البلوز. بهذا الفوز، تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، بعدما اكتسح بارو بنتيجة 5-0، حيث يعد الأخير أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إنجلترا.

تشيلسي بارو كأس كاراباو هزيمة كريستوفر نكونكو

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