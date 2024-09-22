تشكيل غرفة عمليات رئيسية في نقابة المعلمين لمواجهة تحديات العام الدراسي الجديد

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 10:20 صأعلنت نقابة المهن التعليمية، تشكيل غرفة عمليات رئيسية ، لمتابعة أحوال ال معلمين مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 ، لحل أى مشاكل تواجههم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بكافة المحافظات، لضمان حسن سير اليوم الدراسي، واستقرار العملية التعليمية .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن غرفة العمليات المركزية، تعمل من خلال التواصل على مدار الساعة مع 53 نقابة فرعية و 320 لجنة نقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، مع انطلاق العام الدراسى الجديد . ووجه الزناتي، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أية مشاكل تخص المعلمين خلال اليوم الدراسى.

وشدد الزناتي، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات ميدانية للمدارس لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة لحاملى مشاعل المعرفة، للقيام بمهام عملهم في جو مستقر يمكنهم من القيام بدورهم ورسالتهم السامية فى تربية وتعليم الطلاب، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم. وطالب نقيب المعلمين بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس منعا لحدوث أية مشادات مع المعلمين داخل الحرم المدرسي، والحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال، وتوفير الاستقرار المطلوب داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تشديد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واحترام التواصل الإيجابى بين أطراف العملية التعليمية دون تجاوز .

معلمين نقابة غرفة عمليات العام الدراسي تحديات

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