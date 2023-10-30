تشكيل الإسماعيلى أمام الداخلية.. عبد الرحمن مجدى وياو أنور فى الهجوم

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية بالدوري ، وضم التشكيل كلاً من: محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولةويسعى هانى عبد الباقى، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الداخلية بعد رحيل ميمى عبد الرازق، لإعادة الفريق لسكة الانتصارات وخطف الثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان المباريات الماضية والتركيز على تحقيق الفوز الثانى للفريق هذا الموسم، وحذر من خطورة الثنائى ياو أنور وعبد الرحمن مجدىبرصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا...

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