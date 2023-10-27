تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في السابعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.هل يواصل ريال مدريد فرض سيطرته على الكلاسيكو أم لبرشلونة رأي آخر؟

ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة. ويتصدر فريق جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد فوزه في الجولة الحادية عشر على حساب سيلتا فيجا، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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ريال مدريد يواجه برشلونة بالقوة الضاربة فى الكلاسيكوأعلن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قائمة اللاعبين لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، فى الكلاسيكو المقرر إقامته فى الرابعة والربع من عصر غدا السبت. اقرأ أكثر ⮕

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو بالدوري الإسبانيأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

برشلونة ضد ريال مدريد.. نجوم الفريق الملكي يصلون كتالونيا قبل الكلاسيكووصل نجوم ريال مدريد، مساء الجمعة، إلى مدينة برشلونة، استعدادا لمواجهة الكلاسيكو، والمقرر لها فى تمام الرابعة والربع من عصر، غدا السبت، على ملعب 'مونتجويك' اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى الكلاسيكو الإسبانىيترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة كرة القدم التي تجمع بين فريق برشلونة الاسباني ضد ريال مدريد غدا السبت في كلاسيكو الأرض اقرأ أكثر ⮕

بيلينجهام يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكوأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

مدرب برشلونة: الشباب سلاح عظيم لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكوبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕