تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في دوري نايل

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد مساء الجمعة المقبلة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.سمير عثمان لـ"الفجر الرياضي":" حكم المباراة أدار لقاء الأهلي وصن داونز بشكل جيد ولا توجد أخطاء جسيمة

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة زد بدوري نايل.خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد فتوح - عمر جابرأنجلينا جولي توجه رسالة نارية لإسرائيل.. تفاصيل

جريدة الفجر: الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايلواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل. تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة زد أف سي خاض لاعبو نادي الزمالك تدريباته بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة زد أف سي.

جريدة الفجر: أوسوريو يقود الزمالك في مران اليوم استعدادًا لمواجهة زديقود خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

جريدة الفجر: تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزيةنستعرض لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي ، في بعض السطور التالية تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

جريدة الفجر: تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي.. ما موقف رونالدو ؟استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النص على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نادي الاتفاق في دور الستة عشر من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

AKHBARELYOM: تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي بالدوري الأفريقيأعلن رولاني موكوينا المدير الفني لـ صن داونز عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.

YOUM7: موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلةيكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة زد إف سى عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد عثمان أحمد عثمان فى الأسبوع الخامس من عمر دوري Nile.

