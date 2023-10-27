تشغيل تجريبي «بدون ركاب» لـ6 محطات مترو جديدة.. تخدم هذه المناطق

لست محطات مترو جديدة بالخط الثالث"العتبة - عدلي منصور"، استعدادا لافتتاحها رسميا أمام الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجرى تشغيل رحلات بدون ركاب في المحطات الست، وهي المحطات الست المقرر افتتاحها، هي:"السودان - إمبابة - البوهي- القومية العربية- الطريق الدائري -"، والمحطة الواحدة تضيف إلى شبكة المترو 50 ألف راكب يوميا، فيما تخدم الـ6 محطات، 300 ألف راكب يوميا.

ومن المقرر افتتاح هذه المحطات خلال الأيام المقبلة في حدث مهم واذاعته تلفزيونيا بحضور كبار المسئولين قيادات وزارة النقل.يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم و19 محطة. headtopics.com

كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا، وينقل الخط الثالث عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوميًا.

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