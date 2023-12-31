نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تشغيل 6 محطات مترو بالخط الثالث غدًا





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