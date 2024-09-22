تشدد الأمن حول المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

، بتنفيذ الخطط الأمن ية الشاملة التي أعدتها لتأمين كافة المدارس والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمن ي والمروري بكافة المحاور والميادين والطرق الهامةوتعيين الارتكازات الأمن ية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل وتقديم المساعدة للطلاب للوصول إلى المدارس في سهولة ويسر، فضلاً عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمن ية بالشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة الأمن ية.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وذلك تزامنًا مع بدء«شيماء خلعت جوزها» بعد شهر العسل.. رفض يركبني الموتوسيكلالنائب محمود القط: منتدى شباب العالم أصبح على أجندة مجلس شباب الأمم المتحدةرجعوا التلامذة للجد تاني.. انتظام الدراسة اليوم في العام الدراسي الجديدمفاجأة بشأن مصير جوميز مع الزمالك بعد السوبر الإفريقي أمام الأهلي..

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