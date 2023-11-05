تشاد تستدعي القائم بأعمال السفير الإسرائيلي للتشاور

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن تشاد استدعت القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ااستشهد شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، وصول إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال، إلى مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

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MOBTADA: تشاد تستدعي القائم بأعمال السفير في تل أبيباستدعت تشاد القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور، احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'.

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ALBAWABANEWS: تشاد تستدعي القائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاورأفادت فضائية القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، باستدعاء تشاد للقائم بأعمال السفير في تل أبيب للتشاور. وفي وقت سابق أكدت ولاء السلامين مراسلة 'القاهرة الاخبارية'، أنه تم استشهاد 51 فلسطينيا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ضد منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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ELBALADOFFİCİAL: عاجل.. تشاد تستدعي المسؤول عن سفارتها في إسرائيلقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، إن تشاد استدعت المسؤول عن سفارتها في إسرائيل للتشاور، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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SHOROUK_NEWS: تشاد تستدعي القائم بالأعمال من إسرائيلاستدعت تشاد، القائم بأعمالها من إسرائيل، منددة بـ"خسائر في أرواح الكثير من المواطنين الأبرياء في غزة".

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ELBALADOFFİCİAL: سفارة الصين بالقاهرة تشيد بالدور المصري في القضية الفلسطينيةسفارة الصين بالقاهرة تشيد بالدور المصري في القضية الفلسطينية قال تشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، إن مصر دولة عربية وإقليمية كبيرة، وظلت تلعب دورا مهما وفريدا في القضية الفلسطينية.

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ELWATANNEWS: هندوراس تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي للتشاورأستدعت هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

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