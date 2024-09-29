تسيير المدارس الرسمية للغات على فترتين دراسيتين حال ازدياد الكثافة الطلابية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفنى قرارا وزاريا رقم 166 لسنة 2024، بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

ويشمل القرار الوزاري على السماح بتسيير المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة على فترتين دراسيتين على مدار اليوم. وأوضح القرار أن تطبيق الفترتين في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات يكون في حالة تزايد الكثافة الطلابية في الفصول.

وتابع وزير التربية والتعليم فى القرار الوزاري: ويجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

مدارس رسمية، لغات، فترتين دراسيتين، كثافة طلابية،

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