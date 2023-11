تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» للذهب والمجوهرات

وقال رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه قد تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عنالقادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخل بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين والسماح لهم بجلب تلك المعروضات علي طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل خلال اجتماع ضم كل من: اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين والدكتور كمال جابر مدير عام المعارض والأسواق...

ثالثا: بوصول الركاب "العارضين" إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي"١,٢,٣" يتحتم عليهم التوجه للصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عليها رسوم جمركية

خامسا: يقوم مندوب الشركة المنظمة باستلام إيصال استلام الوديعة من الراكب وتسليمه صورته إلى الشركة الوطنية للمعارض مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك لإصدار كتاب موجه إلى جمرك مركز مصر للمعارض، يفيد بأن صاحب الوديعة مشارك بمعرض الذهب والمجوهرات نبيو ٢٠٢٣.

ويتم إصدار توجيه إلى مدير عام الجمارك لسحبها ببوصلة إلى جمرك مركز مصر للمعارض بصحبة مندوب جمارك تحت حراسة من الشرطة يتم ترتيبها بمعرفة شركة الشحن. ثامنا: بعد التأكد من تطابق الأصناف الواردة مع الفاتورة والبيان التفصيلي المشمول للأصناف، يتم إيداع الأصناف الخاصة بكل عارض بخزنة مؤمنة مخصصة له على أن يوضع الكود الخاص بها بمعرفة المنظم والتحفظ عليها بالمخزن الثمين التابع للدائرة الجمركية، وذلك لحين الإفراج المؤقت عنها للمشاركة بالمعرض عند انعقاده.

عاشرا: بعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزانة المخصصة له إلى المخزن الصميت بمخازن الدائرة الجمركية، وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد"الوزن- العيار- القيراط" والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز إن وجد.

