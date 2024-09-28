تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء بالدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بتسليم الدفعه الأولي من الوحدات ال سكن يه ب مشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير سكن ملائم وكريم للمواطن المصري ، حيث تم تسليم عدد 35 وحده سكن يه كدفعه أولي ، وقام بتفقد عدد من الوحدات للتأكد من الانتهاء من تشطيبها قبل التسليم.
وقال اللواء"مرزوق"بإسم الأسر المستفيده من مشروع مساكن الجلاء أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لتوفيره سكن كريم وحياه كريمه لهم ، من خلال توفير وحدات سكنيه كاملة التشطيبات بشكل حضاري وأشار"المحافظ"إلي أن القيادة السياسية أوفت بوعدها في تنفيذ وإنجاز أكبر مشروع سكني حضاري بديل العشوائيات في تاريخ مدينة المنصوره وهو مشروع مساكن الجلاء الذي كانت تعاني منه الأسر المقميه في وحداته الغير حضاريه .
وثمن"المحافظ"دور صندوق التنمية الحضريه لتمويلها مشروع مساكن الجلاء والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه لتنفيذها المشروع وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره علي المساندة منذ أول يوم لإتمام هذا المشروع الحضاري الذي يعد نقله نوعيه. وأكد"المحافظ"علي أن النجاح دائماً وليد العمل الجماعي وليس العمل الفردي ونفتخر اليوم بهذا الصرح المعماري المتميز الذي تم الانتهاء منه بسبب العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي بالمحافظه وصندوق التنمية الحضريه والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه وأعضاء مجلس النواب .
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