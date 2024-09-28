تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع أبراج الجلاء بالدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بتسليم الدفعه الأولي من الوحدات ال سكن يه ب مشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير سكن ملائم وكريم للمواطن المصري ، حيث تم تسليم عدد 35 وحده سكن يه كدفعه أولي ، وقام بتفقد عدد من الوحدات للتأكد من الانتهاء من تشطيبها قبل التسليم.

وقال اللواء"مرزوق"بإسم الأسر المستفيده من مشروع مساكن الجلاء أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لتوفيره سكن كريم وحياه كريمه لهم ، من خلال توفير وحدات سكنيه كاملة التشطيبات بشكل حضاري وأشار"المحافظ"إلي أن القيادة السياسية أوفت بوعدها في تنفيذ وإنجاز أكبر مشروع سكني حضاري بديل العشوائيات في تاريخ مدينة المنصوره وهو مشروع مساكن الجلاء الذي كانت تعاني منه الأسر المقميه في وحداته الغير حضاريه .

وثمن"المحافظ"دور صندوق التنمية الحضريه لتمويلها مشروع مساكن الجلاء والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه لتنفيذها المشروع وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره علي المساندة منذ أول يوم لإتمام هذا المشروع الحضاري الذي يعد نقله نوعيه. وأكد"المحافظ"علي أن النجاح دائماً وليد العمل الجماعي وليس العمل الفردي ونفتخر اليوم بهذا الصرح المعماري المتميز الذي تم الانتهاء منه بسبب العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي بالمحافظه وصندوق التنمية الحضريه والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه وأعضاء مجلس النواب .

مشروع أبراج الجلاء الدقهلية الرئيس السيسي سكن تطوير عواصم المحافظات

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

توصيل المرافق.. محافظ الشرقية يستجيب لشكوى ملاك أبراج النقراشي بمدينة الزقازيقأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تلقيه شكوى من ملاك الوحدات السكنية في أبراج النقراشي في مدينة الزقازيق أرقام 4 و5 و6 الكائنة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

محافظ السويس: تخفيض أسعار وحدات مشروع داره وفتح باب التقديم الأحدأعلن محافظ السويس، اللواء طارق حامد، عن تخفيض اسعار الوحدات السكنية الخاصة بمشروع داره لتكون مناسبة الي جميع الفئات المختلفة من المواطنين علي ان يتم فتح التقديم يوم الاحد المقبل

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الإسكان يتفقد موقف تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بـ'العلمين الجديدة'تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمشروعات السكنية المختلفة بمدينة العلمين الجديدة..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الإسكان: 11ألف مواطن تقدموا لحجز 2406 وحدة بمشروع valley towers بحدائق أكتوبرصرح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأن حجز الوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

شق الصحراء.. التعليم العالى توضح كيف سخرت الدولة إمكاناتها للجامعات الأهليةاذاع منظمو احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية الدولية، فيلم تسجيلى اعدته وزارة التعليم العالى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

رئيس الوزراء: في عهد الجمهورية الجديدة الحلم تصاحبه رؤية وعزيمة على التنفيذ بأسرع وقت وبأعلى جودةتخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية الجديدة

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »