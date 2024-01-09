وزارة العمل تعلن عن تسليم 13 ملحقًا جديدًا بالخارج أعمالهم في 9 مكاتب ببلدان أوروبية وعربية لرعاية 5 ملايين مصري. وتعلن الوزارة أيضًا عن استعدادها لإطلاق دليل إجراءات للملحقين بالسفارات. وتم استعادة 314 مصريًا من الخارج.





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