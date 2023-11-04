تسليم وحدات سكنية في مشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة

والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة"المرحلة الثامنة"بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز

. وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابق

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