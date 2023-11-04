HEAD TOPICS

تسليم وحدات سكنية في مشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة

akhbarelyom1 min.

سيبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة في الفترة من 19/11/2023 إلى 3/1/2024. سيتم تسليم الوحدات في مواعيد محددة وفقًا للجهاز. سيتم تسليم الوحدات بالعمارات من 1 إلى 3 في 19/11/2023 وبالعمارات من 4 إلى 6 في 20/11/2023 وهكذا.

والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة"المرحلة الثامنة"بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15/1/2023 : 16/2/2023، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز

. وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارات من 1 : 3، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات بالعمارات من 4 : 6، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات بالعمارات من 7 : 9، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات بالعمارات من 10 : 12، يوم الأربعاء 22/11/2023، وتم تخصيص يوم الخميس 23/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، بجانب تسليم وحدات بالعمارات من 13 : 15، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات بالعمارات من 16 : 45، يوم الإثنين 27/11/2023، ووحدات بالعمارات من 46 : 48، يوم الثلاثاء 28/11/2023، ووحدات بالعمارتين 49 : 50، يوم الأربعاء 29/11/2023، وتخصيص يوم الخميس 30/11/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابق

مصر عناوين

اكتب تعليق

:

YOUM7: الإسكان: تسليم وحدات المرحلة الثامنة في 'جنة' بمدينة دمياط الجديدة 19 نوفمبرصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023،
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

MOBTADA: موعد تسليم وحدات المرحلة الثامنة بمشروع «جنة» في دمياط الجديدةصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19-11-2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3-1-2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة ' المرحلة الثامنة ' بالمجاورة 33 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والسابق طرحها خلال الفترة من 15-1-2023 : 16-2-2023، وذلك في مواعيد محددة...
مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدةأعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدة في قنا
مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: 19 نوفمبر.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثامنة بمشروع «جنة» في دمياط الجديدةصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد 19-11-2023، وحتى يوم الأربعاء 3-1-2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة المرحلة الثامنة .
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: تعرف على شروط الحصول على وحدات تجارية بمدينة طيبة الجديدةتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عدد 12 محلًا تجاريًا بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2: 66م2)
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: بنسبة تنفيذ بلغت 80%.. محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدةبنسبة تنفيذ بلغت ٨٠% .. محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدة
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »