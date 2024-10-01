تزايد التوترات بين إسرائيل وحزب الله: هل نشهد حرب شاملة؟

إسرائيل تستعد للتوغل البري في لبنان الجيش ال إسرائيل ي يستكمل عمليات مهمة استعداداً للتوغل البري في لبنان . وتفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام ل حزب الله حسن نصر الله. وفي سوريا، صواريخ إسرائيل ية تستهدف فيلا لماهر الأسد ... تصعيد عسكري أم حرب شاملة في لبنان ؟ ماذا ينتج عن تصعيد إسرائيل ضد حزب الله ؟ هل نشهد حرب شاملة؟ وهل ننتظر عملية برية إسرائيل ية في جنوب لبنان ؟ وما رد الفعل المتوقع من إيران؟ ضيف الحلقة: ...

هل نشهد"حرب شاملة" في المنطقة؟ الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يشّن غارات"واسعة" في جنوب لبنان، ومصر والأردن والعراق يحذرون من أن إسرائيل"تدفع المنطقة إلى حرب شاملة". وفي أمريكا، ترامب يتهم إيران بـ"تهديدات ...لبنان تحت القصف الإسرائيلي، وإيران تتهرب من المساعدة نبدأ من لبنان، حيث انهالت الصواريخ على الجنوب اللبناني التي يتمركز فيه حزب الله، والسلطات اللبنانية تعلن عن 492 قتيل بينهم 35 طفل. وفي نفس السياق، الرئيس ...لبنانيون يتلقون رسائل إسرائيلية..

حزب الله إسرائيل لبنان حرب تصعيد

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