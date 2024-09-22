تزايد حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا إلى 282.1 مليار دولار

إن حجم التبادل التجارى بين بلاده والقارة الأفريقية ازداد من 10.5 مليار دولار في عام 2000 إلى 282.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 26 ضعفا. كما ارتفع إجمالي الاستثمار الصين ي في إفريقيا من 500 مليون دولار إلى 40 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأوضح أنه خلال السنوات الـ24 الماضية، أقيمت 4 قمم و9 اجتماعات وزارية و17 اجتماع كبار المسؤولين، وقد أصبح المنتدى منصة مهمة وآلية فعالة لتعزيز الحوار الجماعي والتعاون العملي بين الصين والدول الإفريقية، وكذلك علامة بارزة للتعاون بين دول الجنوب. كما وحقق التعاون في بناء "الحزام والطريق" إنجازات مثمرة، ونُفذت "خطة التعاون العشر" لقمة جوهانسبرج و"الأعمال الثمانية المشتركة" من قمة بكين و"المشاريع التسعة" من قمة دكار بشكل سلس. وفقا للإحصاء، قد ساعدت الصين إفريقية في بناء وتحديث 100 ألف كيلومتر من الطرق العامة، و10 آلاف من السكة الحديدية وحوالي ألف جسر ومائة ميناء.

وأكد السفير أنه في نقطة الانطلاق الجديدة، ستلتزم الصين بمفهوم الشفافية والعملية والحميمية والصدق والفهم الصحيح للمسئولية الأخلاقية والمصلحة، وتعمل مع مصر وغيرها من الدول الإفريقية على تنفيذ نتائج هذه القمة، بما يعود بالخير على الصين ومصر والشعوب الإفريقية بشكل أكبر.

الصين أفريقيا التبادل التجاري الاستثمارات العلاقات الدولية

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