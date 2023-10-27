تزامنا مع الهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة (فيديو)

قال الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية في حالة خطر شديد، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يتعرض إلى القصف بشكل عام.

وأضاف"جبريل" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" مساء اليوم الجمعة،"نخشى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي". وأشار إلى أنه لا يوجد اتصالات حيث انقطعت بشكل كامل، متابعًا"ناشدنا العالم لوقف العدوان على قطاع غزة، حيث أن المواطنين لا يمكنهم التواصل بنا".وتابع"لا نستطيع الوصول للطواقم في قطاع غزة، ولا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، أو اي اتصالات مع المواطنين".

ولفت المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن شركات الاتصال في قطاع غزة أعلنت توقف الخدمات بشكل كامل، مؤكدًا أن غزة تذبح بشكل كامل.وفي ذات السياق علق الإعلامي خالد أبو بكر قائلًا"أي عار في الدنيا يحدث، تصريحات البيت الأبيض من اجتياح غزة، قتل مع سبق الإصرار".مواطنة فقدت أسرتها في القصف الإسرائيلي: اطلعوا يا عالم على حال الشعب الفلسطيني (فيديو)بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. headtopics.com

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