تزامنًا مع القصف الإسرائيلي لغزة.. «القاهرة الإخبارية» تتصدر تريند تويتر

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقتصدرت فضائية"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تريند موقع التغريدات القصيرة"X" (تويتر سابقًا)، وذلك تزامنًا مع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، القصف المدفعي على قطاع غزة.

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القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينىأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕

تجدد القصف الإسرائيلى على معبر رفح من الجانب الفلسطينىأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

حماس تعلن مقتل 50 أسيرا لديها في القصف الإسرائيلي على غزةالقصف الإسرائيلي لغزة أدى إلى مقتل 50 من الأسرى اقرأ أكثر ⮕

حياة تولد من المأساة.. طبيب بـ غزة: أخرجنا جنينا حيًا من سيدة شهيدةأجرت قناة القاهرة الإخبارية لقاء مع مدير عام المستشفيات بقطاع غزة، والذي يقوم بعلاج المصابين في الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة غزة؛ جراء القصف الإسرائيلي الغاشم الغادر على أهالي القطاع. اقرأ أكثر ⮕