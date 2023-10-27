تزامنًا مع القصف الإسرائيلي لغزة.. «القاهرة الإخبارية» تتصدر تريند تويتر

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقتصدرت فضائية"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تريند موقع التغريدات القصيرة"X" (تويتر سابقًا)، وذلك تزامنًا مع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، القصف المدفعي على قطاع غزة.
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حياة تولد من المأساة.. طبيب بـ غزة: أخرجنا جنينا حيًا من سيدة شهيدةأجرت قناة القاهرة الإخبارية لقاء مع مدير عام المستشفيات بقطاع غزة، والذي يقوم بعلاج المصابين في الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة غزة؛ جراء القصف الإسرائيلي الغاشم الغادر على أهالي القطاع. اقرأ أكثر ⮕