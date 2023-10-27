تركيا: قطع الاتصالات عن غزة يشير لوجود نية لارتكاب جرائم حرب

مصراويقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن " التعتيم الإسرائيلي وقطع الاتصالات عن غزة يشير بوضوح إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب" وتابع رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، الاحتلال الإسرائيلي أظهر مرة أخرى أنه غير مهتم بحماية المدنيين أو احترام حقوق الإنسان الأساسية. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

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