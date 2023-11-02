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تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرة

youm71 min.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع ستبدأ فى تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع اجبارى للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي

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وأضاف المصدر، أنه من المستهدف أن يتم استرداد 3 مليارات جنيه خلال عام 2024 بعد الانتهاء من تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو الحفاظ على حق الدولة لتتمكن من تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

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