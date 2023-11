تركيب 400 ألف عداد كودى إجبارى لسارقى التيار الكهربائى جنوب القاهرة

وأضاف المصدر، أنه من المستهدف أن يتم استرداد 3 مليارات جنيه خلال عام 2024 بعد الانتهاء من تركيب 400 الف عداد كودى مسبوق الدفع للمخالفين و سارقي التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من هذه الخطة هو الحفاظ على حق الدولة لتتمكن من تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء.

