تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري السوبر الافريقي

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، تردد قناة أون تايم سبورتس المصرية، والتي تعد واحدة من القنوات الناقلة لمباريات البطولة.

الأهلي - صن داونز، تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، 4:00 بتوقيت المغرب. وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 16:00 مصر والسعودية، و15:00 المغرب.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي مع نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023، وهي مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

ما هي القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري السوبر الافريقي 2023-2024؟يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، ترددات القنوات الناقلة لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي موسم 2023-2024، والذي سيشهد على العديد من المواجهات القوية. اقرأ أكثر ⮕

كابيتانو مصر.. فريق 'شحتة' يفوز على 'مدحت فقوسة' بهدف نظيفتغلب فريق 'شحتة' بقيادة محمد اليماني على نظيره 'مدحت فقوسة' بقيادة سمير كمونة، وذلك بهدف نظيف ضمن بمنافسات برنامج 'كابيتانو مصر' المذاع على قناة أون تايم سبورت. اقرأ أكثر ⮕

كابيتانو مصر.. أحمد رأفت مذيع الشارع يجرى لقاء مع شبيه محمد صبحى ومحمد هانىحلّ أحمد رأفت، مذيع الشارع، ضيفا فى حلقة اليوم من برنامج كابيتانو، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، وأجرى لقاءات مع لاعبى البرنامج. اقرأ أكثر ⮕

كابيتانو مصر .. فوز فريق هشام عبد الرسول على السياجى 1/0أقيمت مباراة بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفرقة محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج كابيتانو مصر، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت. اقرأ أكثر ⮕

توقيت متابعة مباراة الوداد ضد انيمبا في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلةيترقب عشاق ومحبي الكرة الأفريقية مباراة الوداد المغربي وانيمبا النيجيري وذلك ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي في الموسم الحالي. موقف الوداد وانيمبا في دوري السوبر الأفريقي نجح الوداد المغربي في الفوز على انيمبا بهدف نظيف في مباراة الذهاب من بطولة دوري السوبر الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلةنستعرض لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي في بعض السطور التالية موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة. اقرأ أكثر ⮕